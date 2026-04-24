6 martyrs palestiniens lors de 1 190 agressions sionistes en une semaine

Selon l’agence de presse Abna, citant le Centre d’information palestinien, le centre de données palestinien « Ma’ati » a annoncé que, au cours de la semaine dernière, les forces d’occupation et les colons sionistes ont commis 1 190 violations des droits des Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem occupée, ce qui a conduit au martyre de 6 Palestiniens et à la blessure de dizaines d’autres personnes.

Selon ce rapport, « Oudah Atef Awawde » (25 ans), « Osama Hamdi Al-Nu’aim » (13 ans) et « Jihad Marzouq Abu Na’im » (35 ans) de la région de Ramallah et Al-Bireh ont été martyrisés par les tirs des colons le 21 avril. « Mohammed Al-Ja’bri » (15 ans) a également été martyrisé ce jour-là.

« Raja Fadel Awais » (47 ans), blessé lors d’une attaque à Jénine, est décédé suite à la gravité de ses blessures. « Mohammed Ahmad Suwayti » (25 ans) a également été martyrisé le 18 avril.

Au cours de cette période, les forces d’occupation ont arrêté 103 Palestiniens, envahi des villes et des villages à 175 reprises, enregistré 26 cas de destruction de biens, imposé 217 restrictions aux points de contrôle et fermé 28 fois différentes villes et zones. De plus, 5 habitations ont été détruites.

Le rapport mentionne également 15 cas d’activités de colonisation, 15 attaques de colons contre des zones palestiniennes, 4 cas de perturbation du processus éducatif, 203 attaques contre des domiciles, 169 cas de confiscation de biens et 4 attaques contre le personnel médical.

Face à la poursuite de ces actes, des appels à intensifier la résistance avec tous les moyens et à répondre aux agressions des forces d’occupation et des colons sionistes ont été diffusés parmi les Palestiniens.