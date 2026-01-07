Le vice-président du Conseil de transition : l'Arabie saoudite a commis des crimes de guerre au Yémen

Selon l'agence ABNA citant Al-Mayadeen, Hani bin Brik, vice-président du CTS affilié aux Émirats arabes unis, a accusé l'Arabie saoudite de s'engager sur la voie de la trahison et de la rupture des pactes, ajoutant que cela aura des conséquences immédiates et futures.

Dans des déclarations virulentes, Bin Brik a affirmé que l'Arabie saoudite avait ciblé le peuple et les dirigeants du Conseil de transition. Il a accusé Riyad de commettre des crimes de guerre par des frappes aériennes et l'utilisation de « moyens terroristes », soulignant que ces actions ne briseraient pas la résistance de la souveraineté et du peuple du sud du Yémen.

La coalition saoudienne a annoncé mercredi matin qu'Aidarus al-Zubaidi, président du CTS, s'était enfui vers une destination inconnue après environ 15 frappes aériennes saoudiennes sur la région de Zubaid à Dhale. Ces attaques ont fait plus de 25 morts et blessés, dont des femmes et des enfants.