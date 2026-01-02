  1. Accueil
Le régime de Joulani prétend avoir déjoué un plan de Daech visant les célébrations du Nouvel An

2 janvier 2026 - 15:59
Source: ABNA
Le ministère de l'Intérieur du régime de Joulani a annoncé avoir déjoué un plan du groupe terroriste Daech visant à attaquer les célébrations du Nouvel An dans plusieurs provinces syriennes, en particulier dans la ville d'Alep.

Selon l'agence ABNA citant l'agence de presse officielle syrienne (SANA), le communiqué précise : « Dans le cadre des efforts continus de lutte contre le terrorisme, des informations ont été obtenues sur l'intention de ce groupe de mener des attentats-suicides et des attaques contre des églises et des lieux de rassemblement civils pendant les fêtes du Nouvel An. »

Le ministère a indiqué que lors d'une opération préventive à un poste de contrôle dans le quartier de Bab al-Faraj à Alep, un agent de sécurité a soupçonné un individu. Le terroriste a ouvert le feu, tuant l'agent, avant de déclencher sa ceinture d'explosifs, blessant deux autres membres des forces de sécurité qui tentaient de l'interpeller.

