États-Unis : Les manœuvres de la Chine près de Taïwan ont accru les tensions

Selon l'agence ABNA citant Spoutnik, Tomi Bigot, porte-parole adjoint du Département d'État, a déclaré jeudi dans un communiqué : « Les activités militaires de la Chine et ses positions envers Taïwan et d'autres pays de la région augmentent inutilement les tensions. Nous appelons Pékin à faire preuve de retenue, à cesser ses pressions militaires sur Taïwan et à participer plutôt à un dialogue constructif. »

Il a ajouté : « Les États-Unis soutiennent la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et s'opposent à tout changement unilatéral du statu quo, y compris par la force ou la coercition. » Cette déclaration intervient alors que les inquiétudes concernant une possible crise militaire entre Pékin et Taïwan se sont intensifiées ces derniers mois.