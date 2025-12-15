  1. Accueil
La Russie désigne la présence de l'OTAN en Ukraine comme facteur déclencheur de la guerre dans ce pays

15 décembre 2025 - 12:57
Le porte-parole du président de la Fédération de Russie (Kremlin) a désigné la présence des forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en Ukraine comme le facteur du déclenchement de la guerre.

Selon l'agence de presse Abna, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré lors d'une interview à la télévision d'État russe : « La présence de spécialistes de l'OTAN, qui opéraient sur le territoire ukrainien et dans les structures étatiques de ce pays, a été l'un des facteurs qui ont poussé la Russie à lancer l'“opération militaire spéciale”. »

Évoquant les positions du président ukrainien Volodymyr Zelensky après sa victoire aux élections présidentielles de 2019 dans ce pays, il a déclaré : « Zelensky est entré dans la course électorale avec le slogan de la paix, mais en pratique, il a violé les accords de Minsk et a attisé l'escalade des tensions. »

Le porte-parole du Kremlin a ajouté : « La présence manifeste de spécialistes de l'OTAN sur le territoire ukrainien et dans ses institutions gouvernementales, parallèlement aux livraisons d'armes à Kiev, est indéniable. Cette situation était considérée comme une menace directe contre les citoyens russes en Ukraine, ainsi que comme un danger plus large pour la sécurité de la Russie. »

Peskov a souligné : « L'ensemble de ces facteurs a finalement conduit à la décision de lancer l'opération militaire spéciale. »

