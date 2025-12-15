Selon l'agence de presse Abna, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré lors d'une interview à la télévision d'État russe : « La présence de spécialistes de l'OTAN, qui opéraient sur le territoire ukrainien et dans les structures étatiques de ce pays, a été l'un des facteurs qui ont poussé la Russie à lancer l'“opération militaire spéciale”. »

Évoquant les positions du président ukrainien Volodymyr Zelensky après sa victoire aux élections présidentielles de 2019 dans ce pays, il a déclaré : « Zelensky est entré dans la course électorale avec le slogan de la paix, mais en pratique, il a violé les accords de Minsk et a attisé l'escalade des tensions. »

Le porte-parole du Kremlin a ajouté : « La présence manifeste de spécialistes de l'OTAN sur le territoire ukrainien et dans ses institutions gouvernementales, parallèlement aux livraisons d'armes à Kiev, est indéniable. Cette situation était considérée comme une menace directe contre les citoyens russes en Ukraine, ainsi que comme un danger plus large pour la sécurité de la Russie. »

Peskov a souligné : « L'ensemble de ces facteurs a finalement conduit à la décision de lancer l'opération militaire spéciale. »