Jihad Islamique : Le mouvement Hamas a créé un tournant dans l'histoire de la lutte du peuple palestinien

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Mayadeen, le mouvement du Jihad Islamique en Palestine a publié un communiqué pour féliciter le trente-huitième anniversaire de la fondation du Mouvement de la Résistance Islamique de Palestine (Hamas).

Le communiqué du Jihad Islamique indique : « Nous félicitons le trente-huitième anniversaire de la fondation du Hamas. La fondation du mouvement Hamas a créé un tournant décisif dans l'histoire de la lutte du peuple palestinien. »

Le communiqué a ensuite souligné : « La formation du mouvement Hamas a créé un tournant décisif dans l'histoire du conflit avec les occupants et a donné une grande motivation et une accélération à la résistance en Palestine pour contrer les plans visant à anéantir la cause palestinienne. »

Le mouvement du Jihad Islamique, honorant la mémoire des dirigeants et commandants martyrs du mouvement Hamas, en particulier Cheikh Ahmad Yassine, ainsi qu'Ismaïl Haniyeh, Yahya Sinwar et tous les dirigeants, martyrs et enfants de ce mouvement, a noté : « Nous réaffirmons une fois de plus le pacte de fraternité, de sang et de Djihad qui nous unit et nous lie à nos frères du Hamas et à toutes les forces de la Résistance. »

Le communiqué du Jihad Islamique a été publié alors que Khalil al-Hayya, le chef du mouvement Hamas dans la bande de Gaza, a également déclaré aujourd'hui dans son discours à l'occasion du trente-huitième anniversaire de la fondation du mouvement que le Hamas insiste sur la coopération conjointe avec les groupes palestiniens dans le but de réaliser l'unité nationale et restera ferme sur la voie de la résistance et de la libération de la Palestine.