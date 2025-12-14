Attaque de drone contre une installation de l'ONU au Soudan : 6 Casques bleus tués

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Sputnik, António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré qu'à la suite d'une attaque de drone contre une base logistique relevant des Nations Unies dans la ville de Kadougli, capitale de l'État du Kordofan du Sud, dans le centre du Soudan, 6 Casques bleus ont été tués et 8 autres blessés.

Guterres a précisé que toutes les personnes tuées étaient de nationalité bangladaise et servaient dans le cadre de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA/UNISFA).

Le Secrétaire général des Nations Unies a fermement condamné cette attaque, la qualifiant d'« injustifiable », et a averti : « Les attaques visant les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent relever des crimes de guerre en vertu du droit international. »

Il a également demandé l'identification immédiate et la responsabilisation des auteurs de cette attaque.