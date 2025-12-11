Selon l'agence de presse Abna, citant Reuters, la Chambre des représentants américaine a adopté le projet de loi sur le grand budget de la défense pour l'exercice fiscal 2026, d'une valeur de près de 900 milliards de dollars. Ce plan, dans sa partie relative à la Syrie, comprend également l'abrogation des sanctions de la « loi César ».

Selon les rapports, ce projet de loi comprend un vaste ensemble de réglementations liées à la Syrie, à l'Ukraine, à l'Asie-Pacifique, à l'Europe, à l'Irak, ainsi que des programmes dits de lutte contre les stupéfiants. Dans la section Syrie, les sanctions qui avaient été imposées contre le gouvernement de Bachar al-Assad en vertu de la loi César ont été levées.

Concernant l'Ukraine, ce plan prévoit une aide à la sécurité de 400 millions de dollars par an en 2026 et 2027.

Pour la région Asie-Pacifique, sont également inclus le financement intégral de la coopération en matière de sécurité avec Taïwan à hauteur d'un milliard de dollars, la création d'un programme commun de drones entre le Pentagone et Taipei, ainsi que le maintien de 28 500 soldats américains en Corée du Sud.

Le projet de loi interdit également la réduction du nombre de troupes américaines en Europe à moins de 76 000 personnes pendant une période de plus de 45 jours.

Parmi ses autres dispositions figure l'abrogation des autorisations de recours à la force militaire liées aux guerres de 1991 et 2002 en Irak.

Dans ce plan, un milliard de dollars est également alloué aux prétendues opérations de lutte contre le trafic de drogue, y compris les activités maritimes.

Après l'approbation de ce projet de loi par la Chambre des représentants, il doit être examiné et adopté par le Sénat, puis envoyé au président pour signature finale.