Le Venezuela qualifie de « piraterie » la saisie d'un pétrolier par les États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne Al Masirah, le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a condamné l'action récente des États-Unis de saisir un pétrolier dans les eaux de la mer des Caraïbes et l'a qualifiée de piraterie.

Le ministère a appelé la communauté internationale à s'opposer à ce comportement des États-Unis comme levier de pression.

Dans le même contexte, Delcy Rodríguez, vice-présidente du Venezuela, a déclaré qu'« aujourd'hui, les masques sont tombés, la vérité a été révélée et le véritable objectif des États-Unis est devenu clair, à savoir s'emparer du pétrole vénézuélien. »

Elle a souligné que Washington cherchait à commettre un « vol illégal de pétrole vénézuélien sans payer aucun prix ».

La vice-présidente du Venezuela, affirmant que cette action est une violation flagrante du droit international qui entraîne une responsabilité juridique, a souligné que « son pays s'adressera à toutes les institutions et forums internationaux pour dénoncer ce vol manifeste de la part des États-Unis. »

Rodríguez a ajouté que le Venezuela agirait avec « unité nationale » pour défendre ses ressources et ses richesses.

Elle a conclu en insistant : « La défense de nos biens est un droit souverain, et le Venezuela triomphera, quels que soient les défis. »

L'agence de presse Bloomberg avait rapporté mercredi soir que les forces américaines avaient saisi un pétrolier sous prétexte qu'il était sous sanctions.

Par la suite, le président américain Donald Trump, confirmant cette action, a déclaré que Washington publierait bientôt des images de la saisie du pétrolier.