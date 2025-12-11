Cuba : L'action des États-Unis est de la piraterie contre le Venezuela

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a souligné : « Nous condamnons l'acte odieux de piraterie et de confiscation du navire transportant du pétrole vénézuélien. »

Il a ajouté : « Les actions du gouvernement américain visant à accroître les tensions contre le Venezuela sont condamnables. La piraterie américaine est en contradiction avec les règles du libre-échange et de la libre circulation des navires, et est considérée comme une violation flagrante du droit international. »

Le ministère des Affaires étrangères du Venezuela a également condamné l'action récente des États-Unis de saisir un pétrolier dans les eaux de la mer des Caraïbes et l'a qualifiée de piraterie.

Ce ministère a appelé la communauté internationale à s'opposer à ce comportement des États-Unis comme levier de pression.

L'agence de presse Bloomberg avait annoncé mercredi soir que les forces américaines avaient saisi un pétrolier sous prétexte qu'il était sous sanctions.