Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Today, le président vénézuélien Nicolás Maduro a souligné, s'adressant à ses partisans à Caracas, que le pays est prêt à briser les dents de l'empire nord-américain si nécessaire.

Il a ajouté que le parti au pouvoir au Venezuela est la seule force capable de garantir la paix et la stabilité dans le pays.

Ces déclarations de Maduro coïncident avec l'acte illégal des États-Unis de saisir un pétrolier près des côtes du Venezuela.

Dans un autre discours, Maduro a déclaré : « La phase actuelle n'est pas une phase de doute et de peur, c'est le temps du courage et du combat. » Il a également souligné le rôle des habitants des villages et du mouvement populaire dans la résistance aux pressions extérieures et a affirmé qu'ils prendraient les armes pour défendre le pays contre tout empire agresseur.