Réaction des sources russes aux rumeurs américaines contre Maduro

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Youm, des sources bien informées au sein de l'ambassade de Russie à Caracas ont déclaré que les affirmations américaines concernant la possibilité que le président vénézuélien Nicolás Maduro quitte le pouvoir font partie de la guerre psychologique de Washington contre ce pays.

Elles ont déclaré : « Des rumeurs sont diffusées dans les médias mondiaux qui ne sont pas vraies. Ce processus s'inscrit dans le cadre de la guerre psychologique contre le gouvernement légitime du Venezuela. »

Récemment, le président américain Donald Trump a affirmé que lors d'un entretien téléphonique avec Maduro, il lui avait donné un délai pour démissionner et quitter le Venezuela !

Ceci se produit alors que les autorités vénézuéliennes, y compris Maduro et le ministre de la Défense du pays, ont souligné leur protection totale du Venezuela et leur résistance à Washington.