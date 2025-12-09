Poursuite des crimes du régime sioniste à Gaza et en Cisjordanie

Selon l'agence de presse Abna, malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu à Gaza, le régime sioniste continue ses crimes dans cette bande et applique une politique de répression et de violence contre les Palestiniens résidant en Cisjordanie.

Attaques massives de l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie

À cet égard, le Centre d'information palestinien a rapporté que la Cisjordanie a été témoin, depuis les premières heures de ce matin, d'une vague massive de raids des occupants israéliens. Ces attaques se sont poursuivies simultanément de Jéricho à l'est jusqu'à Hébron au sud, et de Naplouse à Jénine et Tubas.

Selon des sources locales, les forces sionistes ont commencé leurs opérations par une descente dans le camp d'Aqabat Jabr à Jéricho, puis ont visé Ein Yabrud au nord-est de Ramallah et Beit Furik à l'est de Naplouse. Par la suite, les soldats sionistes ont fait une descente à Beit Rima et Tubas, et à Tammun, ils ont assiégé et fouillé plusieurs immeubles résidentiels.

L'armée du régime sioniste a simultanément attaqué Beit Ummar au nord d'Hébron et Adh-Dhahiriya au sud de cette ville, et des affrontements ont également éclaté dans le camp d'Al-Fara'a. À Beit Fajjar et Al-Manshiya, au sud de Bethléem, les opérations de fouille des maisons se sont poursuivies pendant plusieurs heures.

Dans le nord de la Cisjordanie, les forces israéliennes ont également fait une descente à Burqin, Rummana, Arraba et Burqa, et ont arrêté un certain nombre de citoyens. Des sources locales ont annoncé qu'un enfant palestinien avait été arrêté à Beit Ummar.

Poursuite des attaques du régime sioniste contre Gaza au cours des dernières heures

Au cours des dernières heures, l'armée sioniste, poursuivant la violation du cessez-le-feu, a lancé une nouvelle vague d'attaques massives dans diverses régions de la bande de Gaza.

Au sud de Rafah, de violents tirs de véhicules militaires israéliens ont été signalés, et des avions de combat ont également mené plusieurs attaques intenses contre cette ville.

Dans l'est de la ville de Gaza, y compris la rue Bagdad dans le quartier de Shujaiya, l'armée sioniste a fait exploser un véhicule blindé piégé.

Dans les quartiers d'At-Tuffah et d'Az-Zeitoun, les avions de combat du régime sioniste ont ciblé à plusieurs reprises les zones orientales de ces deux quartiers.

De lourds tirs d'obus provenant des engins de guerre sionistes se poursuivent à l'est de Khan Yunis, et l'armée sioniste a fait exploser plusieurs immeubles résidentiels à l'est de Khan Yunis.

De plus, des canonnières israéliennes ont également procédé à des tirs massifs dans les eaux côtières de Khan Yunis. D'autre part, au moins trois frappes aériennes consécutives ont également été enregistrées dans les zones orientales de la ville de Gaza.