Espionnage du régime sioniste contre les Palestiniens et les pays arabes

Selon l'agence de presse Abna citant Sputnik, le parlement du régime sioniste a approuvé, lors d'un examen préliminaire, le renouvellement de l'autorisation pour l'armée et le service du Shabak de pirater des caméras ; une mesure qui conduit à l'espionnage contre les pays arabes.

Ce n'est pas la première fois que le sujet de l'espionnage du régime sioniste contre différents pays devient brûlant. Récemment, Google et Apple ont également mis en garde contre l'espionnage de logiciels malveillants israéliens sur les téléphones de citoyens de divers pays, en particulier l'Égypte et l'Arabie saoudite.

Selon ce rapport, les analystes estiment que la mesure du parlement du régime sioniste est en réalité une légalisation de l'espionnage contre les pays arabes et les Palestiniens sous des prétextes de sécurité.

Il est également rapporté que l'armée et le service du Shabak du régime sioniste peuvent collecter des informations à partir des systèmes de caméras en y pénétrant, et auront un accès étendu sans aucune surveillance.

Les organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme ont également décrit cette mesure comme un mouvement vers l'espionnage des Palestiniens dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie.