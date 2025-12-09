Reporters sans frontières : Israël est le pire ennemi des journalistes

Selon l'agence de presse Abna citant Al Mayadeen, alors que le nom de ce régime figure à plusieurs reprises en tête des violateurs des droits des journalistes et des professionnels des médias depuis le début de la guerre et du génocide du régime sioniste contre la bande de Gaza, Reporters sans frontières a annoncé dans un rapport préparé sur les meurtres de journalistes à travers le monde et publié aujourd'hui, que 60 journalistes ont été tués dans le monde entier au cours d'une année alors qu'ils exerçaient leurs fonctions ou en raison de la nature de leur travail, dont près de la moitié ont été assassinés dans la bande de Gaza par l'armée israélienne.

Reporters sans frontières a souligné : Le nombre de journalistes tués entre le 1er décembre 2024 et le 1er décembre 2025 a augmenté en raison des actes criminels des forces armées, qu'elles soient régulières ou irrégulières, et des bandes criminelles organisées, et en fait, les journalistes ne meurent pas, ils sont tués.

Anne Bocandé, rédactrice en chef de Reporters sans frontières, a déclaré que cette situation est le résultat de l'incitation à la haine envers les journalistes ainsi que de l'impunité. Le véritable défi aujourd'hui est que les gouvernements se concentrent à nouveau sur la protection des journalistes et ne les prennent pas pour cible.

Cette organisation internationale a ensuite désigné le régime sioniste comme le plus grand ennemi des professionnels des médias dans son rapport et a souligné : L'armée israélienne est le pire ennemi des journalistes et a assassiné 29 employés du secteur des médias au cours des 12 derniers mois dans l'exercice de leurs fonctions dans les territoires palestiniens. De plus, depuis octobre 2023, coïncidant avec le début de la guerre de Gaza, au moins 220 professionnels des médias ont été tués dans cette région.

La rédactrice en chef de Reporters sans frontières a déclaré : Ceux qui commettent des crimes contre les professionnels des médias tentent de les diffamer afin de justifier leurs propres crimes. En réalité, il n'y a pas de « balles perdues » ; les journalistes sont délibérément visés parce qu'ils rapportent la vérité au monde.