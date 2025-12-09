Le récit de Baghai sur les consultations d'Araghchi en Azerbaïdjan

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (AS) — Abna — Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit dans un message sur le réseau X concernant les consultations du ministre des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, avec de hauts responsables de la République d'Azerbaïdjan : « Le ministre des Affaires étrangères Araghchi, lors de son premier voyage bilatéral officiel en République d'Azerbaïdjan, est arrivé ce matin à Bakou, accueilli par le directeur général régional concerné et l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan à Téhéran, et a eu, tout au long de la journée, de très bons et utiles entretiens avec le président, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le vice-Premier ministre de ce pays. »

Il a ajouté : La visite de l'Université d'État de Bakou et la participation à la réunion des professeurs et des étudiants de cette université, ainsi que le dévoilement de la traduction azérie du livre « Le Pouvoir de la Négociation », ont marqué la fin de ce court voyage d'une journée mais fructueux.

Baghai a souligné : L'Iran et la République d'Azerbaïdjan sont déterminés à exploiter toutes les capacités pour améliorer les relations bilatérales et renforcer la coopération dans les arrangements multilatéraux afin de préserver la paix et la stabilité régionales.