Le récit de Baghai sur les consultations d'Araghchi en Azerbaïdjan

9 décembre 2025 - 14:15
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : L'Iran et la République d'Azerbaïdjan sont déterminés à exploiter toutes les capacités pour améliorer les relations bilatérales et renforcer la coopération dans les arrangements multilatéraux afin de préserver la paix et la stabilité régionales.

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (AS) — Abna — Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit dans un message sur le réseau X concernant les consultations du ministre des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, avec de hauts responsables de la République d'Azerbaïdjan : « Le ministre des Affaires étrangères Araghchi, lors de son premier voyage bilatéral officiel en République d'Azerbaïdjan, est arrivé ce matin à Bakou, accueilli par le directeur général régional concerné et l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan à Téhéran, et a eu, tout au long de la journée, de très bons et utiles entretiens avec le président, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le vice-Premier ministre de ce pays. »

Il a ajouté : La visite de l'Université d'État de Bakou et la participation à la réunion des professeurs et des étudiants de cette université, ainsi que le dévoilement de la traduction azérie du livre « Le Pouvoir de la Négociation », ont marqué la fin de ce court voyage d'une journée mais fructueux.

Baghai a souligné : L'Iran et la République d'Azerbaïdjan sont déterminés à exploiter toutes les capacités pour améliorer les relations bilatérales et renforcer la coopération dans les arrangements multilatéraux afin de préserver la paix et la stabilité régionales.

