Réunion secrète entre Netanyahou et une personnalité britannique à Tel Aviv

Selon l'agence de presse ABNA, citant Quds, des sources en langue hébraïque ont rapporté qu'une réunion secrète avait eu lieu à Tel Aviv entre Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, et Tony Blair, ancien Premier ministre britannique.

Selon ce rapport, la réunion a été organisée dans le but d'examiner un accord entre les pays arabes et Netanyahou concernant la participation de l'Autorité palestinienne au processus d'administration de certaines zones à l'intérieur de la bande de Gaza.

Ces sources ont ajouté que le plan en question était en phase d'essai et qu'une série de réformes devaient être mises en œuvre au sein de l'Autorité palestinienne conformément aux exigences de Tel Aviv.

Ceci survient alors que le régime sioniste n'a pas respecté les termes de l'accord de cessez-le-feu de la première phase à Gaza et n'a pas cessé ses attaques contre cette enclave.