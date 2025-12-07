Rencontre imminente entre le Hezbollah et le représentant du Pape au Liban

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Ahed, Ali Fayyad, membre du bloc parlementaire « Fidélité à la Résistance » affilié au Hezbollah libanais, a souligné qu'après le message de ce parti adressé au Pape lors de sa visite au Liban, la communication entre les deux parties se poursuit en s'appuyant sur son rôle dans l'opposition à l'oppression et à l'agression contre ce pays par les occupants sionistes.

Il a ajouté : « Une réunion doit avoir lieu entre les représentants du Hezbollah et le représentant du Pape au Liban. Auparavant, le représentant du Pape dans ce pays avait annoncé qu'il lui transmettrait le message du Hezbollah, et qu'une réunion aurait lieu après la fin du voyage du Pape. »

Fayyad a déclaré : « Le Hezbollah insiste sur ses principes de coexistence pacifique entre le peuple libanais et de leur unité, ainsi que sur la présence des chrétiens dans ce pays. Nous demandons au Vatican de se tenir aux côtés du Liban face à la poursuite des agressions du régime sioniste et des pressions exercées sur ce pays. »