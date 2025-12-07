Yémen : 100 millions de dollars de dommages causés au célèbre porte-avions américain

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Mayadeen, des médias sionistes ont rapporté, citant l'US Navy, que le porte-avions « Harry S. Truman » avait subi des pertes financières d'une valeur de 100 millions de dollars au cours de sa mission de huit mois.

Selon ce rapport, le porte-avions Truman est considéré comme l'un des porte-avions américains les plus importants et les plus célèbres, mis en service depuis 1998.

Ce porte-avions a participé aux attaques américaines contre le Yémen en 2024 et a été ciblé à plusieurs reprises par des missiles des forces armées yéménites dans la mer Rouge.

Auparavant, le magazine américain « National Interest » avait également rapporté que le porte-avions américain Truman ne serait envoyé pour aucune mission dans un avenir proche.

Le rapport indique : « Le processus de ravitaillement en carburant et de réparation complète de ce porte-avions, qui prendra plusieurs années, va commencer. »

Le magazine a souligné que le Truman, envoyé pour contrer les Yéménites, a fait face à de nombreux dommages et se dirige vers une phase de réparations majeures.