Jalili : La puissance nucléaire de l'Iran est déterminée par l'université, et non par l'Amérique

Selon le correspondant d'ABNA, Saeed Jalili, s'exprimant dimanche après-midi lors de la cérémonie de commémoration de la Journée des Étudiants qui s'est tenue à Imamzadeh Abdullah (AS) à Shahr-e Rey, a fait référence à l'événement du 16 Azar (7 décembre) et a déclaré : « Les étudiants ce jour-là n'étaient pas seulement indifférents, mais prévoyaient également un avenir radieux et de hautes perspectives. »

Jalili a rappelé : « Ce mouvement béni et épris de liberté était enraciné dans les convictions profondes du peuple et continue de montrer ses effets après plus de sept décennies. »

Le représentant du Guide Suprême a ensuite évoqué les conditions de l'année 1332 (1953) et a déclaré : « Après la Seconde Guerre mondiale, l'équilibre des pouvoirs dans le monde avait changé, et l'Occident, enivré par la victoire de la guerre, se considérait comme le souverain absolu du monde. »

Il a également mentionné la concomitance de cette période avec les développements en Palestine et a déclaré : « Le régime sioniste tentait à cette même époque d'expulser les Palestiniens de leur terre. »

Jalili a également souligné, concernant les questions nucléaires du pays : « La puissance nucléaire de l'Iran est déterminée par les universités et les centres scientifiques du pays, et l'Amérique n'a aucun rôle dans nos décisions. »

Ce discours, qui s'est tenu en présence des étudiants et des familles vénérées des martyrs, a rappelé une fois de plus l'importance du rôle de l'université et des étudiants dans les mouvements sociaux et l'indépendance nationale.