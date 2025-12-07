Qatar : L'apparition de tout problème avec l'Iran impliquerait tous les pays de la région

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a souligné dans son discours d'aujourd'hui : « Il n'y a actuellement aucun effort en cours pour résoudre diplomatiquement le dossier nucléaire iranien. L'apparition de tout problème avec l'Iran aurait des conséquences et des impacts sur les pays de la région. »

Il a ajouté : « Nos relations avec le Hamas remontent à 13 ans, à la demande des États-Unis. En raison de ces relations, nous avons été exposés à des critiques et à des attaques. Notre lien avec le Hamas a conduit à l'accord de cessez-le-feu à Gaza et à la libération des prisonniers. Notre soutien visait les habitants de la bande de Gaza et non le mouvement Hamas. L'affirmation selon laquelle le Qatar soutient financièrement le Hamas est sans fondement. »

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a déclaré : « L'attaque contre un pays médiateur par l'une des parties au conflit est immorale et insensée. L'attaque israélienne contre Doha a eu lieu alors que nous tentions de persuader le Hamas d'accepter l'accord de cessez-le-feu. »

Il a poursuivi : « Nous continuerons notre soutien au peuple palestinien, mais nous ne reconstruirons jamais ce que d'autres ont détruit. Les habitants de Gaza ne veulent pas quitter leur terre, et personne ne peut les y forcer. »