Général de division Pakpour : La guerre hybride de l'ennemi a échoué grâce à la cohésion de la nation et à la perspicacité du leadership

Selon le correspondant de l'ABNA, le Général de division Mohammad Pakpour s'est exprimé ce matin lors de la conférence « Soldats de l'Ère de l'Apparition », tenue à l'occasion de la Journée des Étudiants et en commémoration des étudiants martyrs de l'Université de l'Imam Hossein (AS), déclarant : « L'ennemi avait planifié qu'après le bombardement des centres militaires et le martyre des commandants supérieurs le troisième jour de la guerre, des éléments armés infiltreraient simultanément les frontières et, en activant des éléments internes, créeraient une insurrection nationale et conduiraient le pays à l'effondrement. »

Il a ajouté : « Netanyahou a ouvertement déclaré le troisième jour de la guerre : 'Nous avons commencé le travail, et le peuple iranien doit déterminer son devoir', mais la nation iranienne, avec une cohésion exemplaire et un soutien ferme aux forces armées, a déterminé son devoir et celui de ses partisans. »

Le Commandant en chef du CGRI, se référant au martyre des commandants de haut rang, les martyrs Salamī, Rashīd, Bāgherī et Hājīzādeh, a noté : « L'ennemi pensait que le martyre de ces commandants entraînerait un effondrement de la structure défensive et opérationnelle de l'Iran, mais le Commandant Suprême de toutes les Forces a nommé des successeurs en quelques heures, et le vide créé a été immédiatement comblé. »

Le Général de division Pakpour a précisé : « Seulement deux heures après ma nomination comme Commandant en chef du CGRI, une lourde opération de riposte a commencé. L'ennemi s'attendait à une réponse de l'Iran avec moins de 10 missiles, mais le soir du premier jour, de lourdes vagues de drones et de missiles ont été tirées, et dans les jours suivants, des opérations plus précises et dévastatrices ont continué. »

Il a mentionné l'attaque américaine contre les installations de Natanz et de Fordo dans les derniers jours de la guerre et a déclaré : « Avant que nous ripostions aux bases américaines, de nombreux pays ont servi de médiateurs pour empêcher l'action de l'Iran, mais nous avons déclaré que pour chaque bombe larguée sur l'Iran, nous tirerions des missiles sur les bases américaines, et nous l'avons fait. La base aérienne d'Al Udeid, la base aérienne américaine la plus importante de la région, a été touchée par 14 missiles. »

Le Commandant en chef du CGRI a souligné : « Quelques heures après cette opération, les Américains ont annoncé que si l'Iran ne tirait plus, ils s'arrêteraient également. De cette manière, le plan conjoint des États-Unis et du régime sioniste a été complètement perturbé, et la guerre hybride de l'ennemi a été confrontée à un échec total. »