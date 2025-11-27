Attaque de drone non identifié contre un grand champ gazier dans le nord de l'Irak

Selon l'agence de presse Abna citant le site d'information "Baghdad Al-Yawm", le champ gazier de Khor Mor au Kurdistan irakien a été la cible d'une attaque de drone pour la deuxième fois.

Sur les images publiées sur ce site d'information, on peut voir des flammes vives qui s'élèvent fortement et des colonnes de fumée qui enveloppent les environs.

Jusqu'à présent, l'identité du drone attaquant n'a pas été déterminée.

Les sources de sécurité irakiennes avaient également signalé ce dimanche que les forces de sécurité irakiennes avaient tiré sur un drone pour l'empêcher d'atteindre le champ gazier.

Au cours de cet incident, les sirènes d'alarme avaient retenti sur le champ gazier de Khor Mor et le personnel avait été transféré dans des zones sécurisées.

Il avait été rapporté que cette attaque n'avait causé aucun dommage.

Le champ gazier de « Khor Mor » est situé entre les villes de Kirkouk et Souleymanieh et est géré par le gouvernement régional du Kurdistan irakien.

Ce champ a été attaqué à plusieurs reprises ces dernières années, sans qu'aucun groupe n'en revendique la responsabilité.

Les politiciens de la région du Kurdistan irakien avaient précédemment condamné ces attaques.

En avril de l'année dernière, quatre travailleurs yéménites ont également été tués lors d'une attaque de drone contre ce champ.

De plus, en janvier 2024, deux roquettes Katioucha ont été tirées en direction de ce champ.

L'attaque de drone coupe l'électricité dans 80 % de la région du Kurdistan irakien

Les ministères des Ressources naturelles et de l'Électricité de la région du Kurdistan ont annoncé dans un communiqué conjoint qu'après l'attaque survenue à 23h30, l'approvisionnement en gaz des centrales électriques a été complètement interrompu.

Le ministère de l'Électricité de la région du Kurdistan irakien a également déclaré que [suite à cette attaque] 80 % du réseau électrique de la région est hors service.

Les ministères des Ressources naturelles et de l'Électricité de la région du Kurdistan ont également ajouté qu'ils suivent les répercussions de cet incident en coordination avec la société Dana Gas et s'efforcent de rétablir la situation à la normale.