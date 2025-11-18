Une nouvelle « Flottille de la Résilience » (Samoud) est en route ; un convoi terrestre se dirige vers Gaza

Selon l'agence de presse Abna, alors que les attaques des militaires sionistes contre les passagers des navires de la Flottille Samoud dans les eaux internationales sont toujours présentes dans la mémoire collective, les activistes tunisiens se préparent à lancer une nouvelle flottille vers la bande de Gaza.

À cet égard, il est rapporté qu'une nouvelle flottille se dirigera vers la bande de Gaza d'une manière différente dans les mois à venir. Cette flottille sera plus grande que la précédente en termes de nombre de navires participants.

Il est également dit que cette fois, la Tunisie ne sera pas le point de rassemblement des navires de cette flottille ; les navires ne feront que traverser les eaux territoriales tunisiennes, et d'autres pays comme l'Algérie devraient devenir le point de convergence des activistes pro-palestiniens.

Le nom de la Mauritanie a également été évoqué comme pays pouvant participer à ce processus. Les ports de la Libye, en particulier Tripoli ou Misrata, ou l'Égypte, peuvent également être utilisés dans ce programme. Les activistes tunisiens ont annoncé que des dizaines de pays participeront à cette initiative, car la bande de Gaza reste assiégée malgré la mise en œuvre du cessez-le-feu.

Il est également rapporté qu'un convoi terrestre transportant de l'aide humanitaire partira de Mauritanie et, après avoir traversé la Libye et l'Égypte, atteindra le poste frontière de Rafah.