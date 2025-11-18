Selon l'agence de presse Abna, après le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la résolution américaine concernant Gaza, Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, a qualifié la manière d'adopter ce document de trompeuse et a mis en garde contre ses conséquences.

Selon Nebenzia, contrairement au plan de l'administration américaine précédente, qui ne faisait aucune mention du « désarmement de Gaza » et des « mesures coercitives étendues », la nouvelle résolution définit des tâches pour les forces déployées qui pourraient les transformer en l'une des parties au conflit et étendre la nature de la mission au-delà d'une opération de maintien de la paix. Il a souligné qu'aucun des pays prêts à participer à l'envoi de troupes n'a accepté de telles tâches.

Le représentant russe a également déclaré que les membres du Conseil de sécurité n'avaient pas eu suffisamment de temps pour examiner attentivement le texte et parvenir à un compromis à ce sujet, et qu'ils étaient en quelque sorte confrontés à une « pression du temps ».

La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue lundi soir, heure de New York (mardi matin, heure de Téhéran), sur les projets des deux résolutions proposées par les États-Unis et la Russie concernant la bande de Gaza, et la résolution du Conseil sur Gaza a été adoptée par 13 voix.

13 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur du projet de résolution américaine sur Gaza, tandis que les représentants de la Russie et de la Chine se sont abstenus.