Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution prolongeant les sanctions relatives au Yémen pour une année supplémentaire.

Ces sanctions comprennent des mesures financières et des interdictions de voyager dans le cadre de la résolution 2140.

Dans cette résolution, le Conseil de sécurité a condamné les attaques d'Ansarullah à travers les frontières et en mer et a appelé à l'arrêt immédiat de ces attaques, sans mentionner l'agression unilatérale des États-Unis, du Royaume-Uni et du régime sioniste contre le Yémen.

Le Représentant de la Russie au Conseil de sécurité

Vasily Nebenzia a déclaré : La Russie s'est abstenue de voter sur le projet de résolution concernant la prolongation du régime de sanctions contre le Yémen.

Il a ajouté que cette résolution a été préparée par le Royaume-Uni et que les sanctions sont prolongées de 12 mois supplémentaires. Le mandat de l'équipe d'experts du Comité des sanctions 2140 est également prolongé.

Le représentant de la Russie a déclaré : Les sanctions sont un outil puissant à la disposition du Conseil de sécurité et doivent être utilisées pour soutenir le processus de règlement politique et établir la paix et la stabilité au Yémen.

Selon Nebenzia, l'utilisation des sanctions à des fins politiques, pour la restriction ou l'application de pressions et de punitions injustifiées, est inacceptable.

Il a déclaré : L'approche politique de certains pays occidentaux dans le dossier yéménite éloigne la possibilité d'un retour à la voie du règlement diplomatique.

Il a également souligné : Le texte de la résolution contient des expressions déséquilibrées et unilatérales qui provoquent l'une des principales parties au conflit, à savoir le Yémen.

Selon le diplomate russe, les dispositions de la résolution permettent la possibilité d'un durcissement futur du régime de sanctions contre le Yémen, et la Russie ne peut soutenir une telle approche.

Le Représentant de la Chine

Poursuivant la session, le représentant de la Chine au Conseil de sécurité a déclaré : L'établissement d'un cessez-le-feu à Gaza et la réduction des tensions au Moyen-Orient pourraient créer une nouvelle opportunité pour aborder la question du Yémen et la situation en Mer Rouge.

Il a déclaré : En raison de sérieuses réserves, la Chine a été contrainte de s'abstenir de voter sur la prolongation des sanctions contre le Yémen.

Le représentant de la Chine a ajouté que certains pays ont proposé une suggestion inattendue pour renforcer les inspections maritimes en Mer Rouge ; une proposition qui manque de critères transparents.

Il a déclaré : Ces actions, sans mécanisme de surveillance, pourraient être utilisées à mauvais escient et sont en contradiction avec les pouvoirs exclusifs du pays du pavillon en mer.

Le représentant de la Chine a souligné : Ce plan pourrait sérieusement affecter la liberté de navigation et le commerce international et violer les droits des pays.

Il a souligné : Malgré la réduction de certains paragraphes du texte de ce projet, il se dirige toujours vers l'application de mesures d'escalade et d'inspection.