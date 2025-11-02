Membre de la coalition politique irakienne : Notre réponse à l'agression d'Israël sera dévastatrice

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maalomah, Issam Shakir, membre de la Coalition du Cadre de Coordination, a souligné que toute agression du régime sioniste contre l'Irak se heurterait à une réponse dévastatrice.

Il a ajouté : Bagdad ne manquera jamais à son devoir de défendre la souveraineté et les intérêts nationaux de l'Irak. Les spéculations médiatiques concernant le ciblage du pays témoignent de l'existence de plans malveillants visant à occulter la sécurité de l'Irak, et il n'est pas possible de garder le silence face à ces actions.

Shakir a déclaré : Nous devons nous unir, et une position unifiée doit être adoptée par tous les groupes politiques et les institutions sécuritaires contre ces mouvements. Toute agression contre l'Irak fera face à des réactions dont les conséquences ne se limiteront pas uniquement aux frontières de notre pays, mais engloberont toute la région. La Maison Blanche doit être consciente des dangers du soutien inconditionnel à certaines parties.