La Bosnie célèbre les 400 ans de l’école islamique Behram Bey

Selon Muslimsaroundtheworld, les préparatifs sont déjà en cours pour marquer cet événement historique à travers une série d’activités éducatives, culturelles et intellectuelles tout au long de l’année.

Lors d’une réunion de coordination, le mufti de Tuzla, Vahid Fadilović, et le directeur de l’école, Admir Maratović, ont discuté des programmes prévus pour honorer cet héritage. Le mufti a souligné le rôle central de cette institution dans la formation islamique en Bosnie et dans la préservation du savoir religieux au fil des siècles.

Fondée au premier quart du XVIIᵉ siècle, l’école Behram Bey est considérée comme le berceau de l’enseignement institutionnel dans le nord-est du pays.

Le premier document attestant son existence remonte à 1626. Ces dernières années, plus d’une centaine de hafiz (mémorisateurs du Coran) en sont sortis diplômés, poursuivant ensuite des études universitaires variées, preuve de la vitalité et de l’influence durable de cette institution historique.

