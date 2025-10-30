Doha: Nous sommes en contact avec les deux parties pour maintenir le cessez-le-feu à Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, citant Sputnik, « Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al Thani », Ministre des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré que son pays était activement en communication avec les deux parties, israélienne et palestinienne, afin d'assurer la stabilité de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, malgré les défis auxquels il a été confronté mardi.

Il a ajouté : « Nous surveillons les défis auxquels le cessez-lefeu a été confronté mardi, et cela était prévisible. Cependant, heureusement, les deux parties reconnaissent que cet accord doit rester en vigueur. »

Le Ministre des Affaires étrangères du Qatar a déclaré : « Ce qui s'est passé hier était décevant et nous avons essayé de le contenir. Washington est engagé envers cet accord. »

Il a poursuivi : « Notre mission aujourd'hui est de garantir la fin de la guerre et la mise en œuvre de ce qui a été convenu à Charm el-Cheikh. »

Le régime sioniste a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu dans la bande de Gaza mardi soir dernier et a ciblé différentes zones de cette bande, faisant des dizaines de Palestiniens tués et blessés.