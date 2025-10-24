Gaza: Ben-Gvir conteste les règles de tir sur la « ligne jaune »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des rapports médiatiques en provenance des entités d’occupation indiquent que Ben-Gvir a questionné la manière dont les forces opèrent à proximité de la « ligne jaune », une zone de référence utilisée par l’armée autour de la barrière séparant Gaza. Il aurait demandé un réexamen des directives opérationnelles et de leur application sur le terrain.

Selon ces médias, le débat s’est concentré sur les conditions d’autorisation de tir et la chaîne de décision, dans un contexte de tensions persistantes autour de Gaza. Aucune modification officielle des règles n’a été annoncée à l’issue de la réunion, et aucun commentaire immédiat n’a été publié par le bureau du Premier ministre ou l’état-major.

Des observateurs rappellent que toute règle d’engagement doit respecter le droit international humanitaire, notamment les principes de distinction et de proportionnalité afin de protéger les civils palestiniens. Les propos attribués à Ben-Gvir s’inscrivent dans une ligne dure régulièrement défendue par le chef d’Otzma Yehudit, souvent critiquée par les organisations de défense des droits humains.

Les médias israéliens n’ont pas fourni de procès-verbal officiel de la séance. L’ampleur d’un éventuel réajustement des directives reste à confirmer, tandis que les acteurs humanitaires soulignent les risques que ferait peser tout assouplissement des règles de tir sur la sécurité des populations de Gaza.

