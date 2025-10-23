Les États-Unis et le Royaume-Uni sanctionnent deux grandes compagnies pétrolières russes

Selon l'Agence de presse ABNA, citant la chaîne Al Mayadeen, le Département du Trésor américain a annoncé qu'il avait placé les compagnies pétrolières russes « Rosneft » et « Lukoil » sur la liste des sanctions.

Quelques minutes auparavant, « Scott Bessent », le secrétaire américain au Trésor, avait annoncé : « La Maison Blanche annoncera de nouvelles sanctions contre la Russie aujourd'hui ou demain (jeudi). »

Il a déclaré : « Des sanctions importantes et puissantes seront annoncées contre la Russie. »

Bessent a ajouté : « Trump se sent déçu par l'état des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. »

Premier ministre britannique : Londres a sanctionné deux grandes compagnies pétrolières russes

« Keir Starmer », le Premier ministre britannique, a également annoncé que Londres avait imposé des sanctions contre deux grandes compagnies pétrolières russes qui, selon lui, « financent la machine de guerre du président russe Vladimir Poutine ».

Il a également exprimé sa satisfaction quant au fait que les États-Unis se joignent à l'imposition de sanctions étendues contre ces deux compagnies russes.

Le Premier ministre britannique a affirmé : « Poutine doit payer le prix de son agression illégale, et les massacres [en Ukraine] doivent cesser immédiatement. »

Cette action du Royaume-Uni et des États-Unis reflète la politique de deux poids deux mesures de l'Occident dans le traitement de la question de la guerre en Ukraine et du génocide à Gaza, dans la mesure où Londres et Washington, contrairement à l'Ukraine, se sont abstenus de toute action visant à arrêter la machine de guerre du régime sioniste pour mettre fin à la guerre à Gaza.