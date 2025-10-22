Cisjordanie occupée: le régime sioniste ferme un orphelinat

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources locales et caritatives, un ordre de fermeture a été notifié à l’institution, entraînant la suspension de ses activités sociales et éducatives. L’établissement affirme fournir un accompagnement scolaire, un soutien psychosocial et des aides financières à des milliers de bénéficiaires, dont des orphelins et des familles vulnérables.

La Cisjordanie est sous occupation depuis 1967. Des juristes et acteurs humanitaires soulignent que la puissance occupante est tenue, au regard du droit international humanitaire et de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’assurer la protection et le bien-être des mineurs. La fermeture d’un centre d’accueil fragilise un filet social déjà sous pression et risque de priver des enfants d’un accès essentiel à l’éducation et au soutien psychosocial.

Des organisations locales et internationales appellent à garantir la continuité de la prise en charge des enfants et à clarifier la base juridique de la mesure. Elles invitent la communauté internationale à veiller au respect des obligations internationales et à prévenir toute rupture de services vitaux pour les mineurs et leurs familles.

Fin/229