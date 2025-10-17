  1. Accueil
Iran: Téhéran condamne des actions « illégales et provocatrices » des États-Unis contre le Venezuela et exhorte l’ONU à agir

17 octobre 2025 - 19:33
Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran a condamné ce qu’il qualifie d’« actions illégales et provocatrices » des États-Unis à l’encontre du Venezuela, appelant l’Organisation des Nations unies à assumer sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le ministère a dénoncé toute forme de pression, de menace ou d’ingérence contre un État souverain, estimant que de telles démarches contreviennent à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international. Téhéran a souligné que le règlement des différends doit se faire par le dialogue et les voies légales, dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Venezuela.

L’Iran a réaffirmé son soutien au peuple et au gouvernement vénézuéliens et a invité l’ensemble des acteurs internationaux à s’abstenir de toute mesure susceptible d’alimenter les tensions. Téhéran a également exhorté l’ONU, y compris le Conseil de sécurité, à suivre de près la situation et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute escalade et protéger la sécurité internationale.

Contexte — L’Iran et le Venezuela entretiennent des relations stratégiques dans les domaines énergétique, industriel et commercial. Les deux pays critiquent de longue date les mesures coercitives unilatérales et demandent le respect des principes de non‑ingérence et d’égalité souveraine des États.

