Attaque de drone israélien au Sud-Liban

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Nashra, des sources libanaises ont annoncé que le drone israélien avait ciblé un véhicule dans la localité de Kafra, sur la route d'Al-Assi.

Plus de détails n'ont pas encore été diffusés.

Ces attaques s'inscrivent dans le cadre de la violation quotidienne et continue du cessez-le-feu par le régime sioniste.

Les avions de combat du régime sioniste ont bombardé, samedi à l'aube, une exposition de véhicules et d'équipements lourds de construction routière tels que des bulldozers et autres, dans la localité de Msayleh, dans la province de Saïda, en violation de l'espace aérien libanais et en violation répétée du cessez-le-feu. Les attaques du régime sioniste ont causé des dégâts considérables aux équipements lourds de construction routière, et une personne a été tuée (martyrisée) et plusieurs autres blessées.