Russia Today : L'avion du ministre de la Guerre américain a déclaré l'état d'urgence

Selon l'agence de presse Abna, l'agence de presse Russia Today a annoncé sur son canal Telegram la déclaration d'état d'urgence à bord de l'avion transportant le ministre de la Guerre américain.

Selon ce média, l'avion Boeing « C-32 » a réglé son transpondeur sur le mode d'urgence avec le numéro 7700 et, peu après avoir quitté Bruxelles, a changé de cap en direction de l'Angleterre.

L'avion a réduit son altitude à 10 000 pieds, ce qui indique une perte de pression dans la cabine.

Jusqu'à présent, aucune autre nouvelle ou information n'a été médiatisée à ce sujet.