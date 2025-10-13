  1. Accueil
13 octobre 2025 - 14:09
Code d'info: 1738160
Source: ABNA
Début de la deuxième phase de libération des prisonniers ; la Croix-Rouge a pris en charge des prisonniers sionistes

La Croix-Rouge a pris en charge un autre groupe de prisonniers sionistes auprès des forces du Hamas dans le sud de la bande de Gaza.

Selon l'agence de presse Abna, citant Reuters, la Croix-Rouge, qui est arrivée il y a quelques minutes sur le lieu de la deuxième phase de libération des prisonniers sionistes à Khan Younès, est en train de prendre en charge les prisonniers restants.

Cette opération a débuté il y a quelques minutes dans le sud de la bande de Gaza.

Des sources médiatiques du régime sioniste ont rapporté que la Croix-Rouge a pris en charge un certain nombre de ces prisonniers et qu'ils sont en route vers les territoires occupés. La chaîne Al Mayadeen a également rapporté, citant des médias hébreux, que la Croix-Rouge avait pris en charge 13 prisonniers sionistes. Ainsi, les forces de la résistance palestinienne ont remis 20 prisonniers vivants du régime sioniste.

