Début de la deuxième phase de libération des prisonniers ; la Croix-Rouge a pris en charge des prisonniers sionistes

Selon l'agence de presse Abna, citant Reuters, la Croix-Rouge, qui est arrivée il y a quelques minutes sur le lieu de la deuxième phase de libération des prisonniers sionistes à Khan Younès, est en train de prendre en charge les prisonniers restants.

Cette opération a débuté il y a quelques minutes dans le sud de la bande de Gaza.

Des sources médiatiques du régime sioniste ont rapporté que la Croix-Rouge a pris en charge un certain nombre de ces prisonniers et qu'ils sont en route vers les territoires occupés. La chaîne Al Mayadeen a également rapporté, citant des médias hébreux, que la Croix-Rouge avait pris en charge 13 prisonniers sionistes. Ainsi, les forces de la résistance palestinienne ont remis 20 prisonniers vivants du régime sioniste.