Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse RIA Novosti, Scott Bessent, le Secrétaire au Trésor américain, a répété aujourd'hui mercredi, dans un discours, les positions hostiles du gouvernement de son pays à l'encontre de Pékin.

Le Secrétaire au Trésor américain a déclaré à ce sujet : « Washington, avec ses alliés, prépare une réponse commune aux restrictions commerciales chinoises. Washington est optimiste quant à la résolution des différends commerciaux avec la Chine ; les contacts à ce sujet se déroulent à des niveaux très élevés. Les alliés européens devraient être prêts à imposer des droits de douane sur les produits chinois liés à l'achat de pétrole russe. »

Scott Bessent, avançant une affirmation démagogique, a prétendu : « Les États-Unis ne cherchent pas à intensifier la confrontation commerciale avec la Chine et n'ont pas l'intention de nuire à l'économie chinoise et espèrent que la confrontation commerciale sera contenue ! Je confirme que les tarifs douaniers américains affectent la Chine ! »

Selon l'agence de presse Al Jazeera, ce responsable américain a affirmé : « L'achat de pétrole russe par la Chine renforce la machine de guerre russe en Ukraine. Le président Trump s'attend toujours à rencontrer le président chinois en Corée du Sud. Si la Chine veut être un partenaire peu fiable pour le monde, nous devons nous en séparer. »

Concernant la poursuite de la fermeture du gouvernement (Government Shutdown) de son pays après 2 semaines, il a également déclaré : « La fermeture du gouvernement pourrait coûter jusqu'à 15 milliards de dollars par jour à l'économie américaine. »

Le gouvernement chinois avait auparavant prolongé les restrictions à l'exportation sur plusieurs catégories d'équipements et de matières premières utilisés dans la production de minéraux rares.