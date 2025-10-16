Aide de 500 millions de dollars de l'Allemagne pour l'achat d'armes pour l'Ukraine

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse RIA Novosti, Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, a annoncé aujourd'hui mercredi dans un discours que son pays financerait l'achat d'armes américaines pour l'Ukraine à hauteur de 500 millions de dollars, dans le cadre du plan de la liste des exigences prioritaires de l'OTAN pour l'Ukraine.

Le ministre allemand de la Défense a poursuivi : « Ce paquet comprendra des systèmes de défense aérienne, des systèmes Patriot, des radars, des munitions de précision et des missiles. »

Selon Al Jazeera, Boris Pistorius a déclaré : « Nous soutiendrons l'armée ukrainienne, et Berlin coopérera avec l'Ukraine pour renforcer les industries militaires. Nous avons l'intention de déployer des avions de chasse sur la base militaire polonaise de Malbork pour protéger le flanc oriental de l'OTAN. »

Le président américain Donald Trump a récemment affirmé qu'avec le financement européen pour l'achat d'armes américaines, l'Ukraine était toujours en mesure d'atteindre ses objectifs territoriaux.