Qatar : L'examen des questions complexes dans les négociations de Gaza a été reporté à plus tard

Selon l'agence de presse Abna, citant Ma'an, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Premier ministre du Qatar, a souligné que les pays médiateurs ont décidé de reporter l'examen des questions complexes lors des négociations de Gaza à une date ultérieure.

Il a ajouté que cette mesure a été prise compte tenu du manque de préparation des parties concernées pour aborder ces questions dans les conditions actuelles.

Le Premier ministre du Qatar a déclaré dans une interview au journal « The New York Times » : « Essayer de mener des négociations globales dès le départ aurait empêché même les progrès actuels. Il faut avancer étape par étape pour examiner les différentes questions. »

Il a déclaré : « L'une des principales questions soulevées est l'avenir des armes du Hamas. La prochaine étape devrait également viser la formation d'une force internationale à Gaza. »