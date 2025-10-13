  1. Accueil
Qatar : L'examen des questions complexes dans les négociations de Gaza a été reporté à plus tard

13 octobre 2025 - 14:08
Le Premier ministre du Qatar a fait allusion au report de l'examen des questions complexes lors des négociations entre le Hamas et le régime sioniste.

Selon l'agence de presse Abna, citant Ma'an, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Premier ministre du Qatar, a souligné que les pays médiateurs ont décidé de reporter l'examen des questions complexes lors des négociations de Gaza à une date ultérieure.

Il a ajouté que cette mesure a été prise compte tenu du manque de préparation des parties concernées pour aborder ces questions dans les conditions actuelles.

Le Premier ministre du Qatar a déclaré dans une interview au journal « The New York Times » : « Essayer de mener des négociations globales dès le départ aurait empêché même les progrès actuels. Il faut avancer étape par étape pour examiner les différentes questions. »

Il a déclaré : « L'une des principales questions soulevées est l'avenir des armes du Hamas. La prochaine étape devrait également viser la formation d'une force internationale à Gaza. »

