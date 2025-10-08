Tentative d'assassinat manquée contre le président de l'Équateur à coups de pierres !

Selon l'agence de presse ABNA citant Reuters, le président équatorien, Daniel Noboa, a survécu à une attaque menée par un groupe de manifestants qui l'ont accueilli avec des pierres; un incident que l'un de ses ministres principaux a qualifié de tentative d'assassinat manquée.

Ines Manzano, ministre équatorienne de l'Environnement et de l'Énergie, qui a rédigé un rapport officiel sur une tentative d'assassinat contre le président du pays, a déclaré que le véhicule de Noboa avait été encerclé par environ 500 manifestants qui lui ont jeté des pierres. Selon elle, cinq des manifestants ont été arrêtés.

Le bureau de la présidence équatorienne a annoncé que les personnes arrêtées étaient accusées de terrorisme et de tentative d'assassinat.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante si des coups de feu avaient eu lieu lors de l'incident, mais Manzano affirme que des impacts de balles ont été observés sur le véhicule du président après l'attaque des manifestants.

Les manifestations en Équateur ont commencé suite à la décision de Noboa de supprimer les subventions sur le carburant le mois dernier.