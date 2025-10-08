  1. Accueil
La Flottille de la Liberté transporte une aide humanitaire d'une valeur de 110 000 dollars

8 octobre 2025 - 13:37
Code d'info: 1736334
Source: ABNA
Le Comité international pour briser le blocus de la bande de Gaza a fait état de la présence d'aide médicale et alimentaire à bord des navires de la Flottille de la Liberté, d'une valeur de plus de 110 000 dollars, en dépit de l'acte de piraterie du régime sioniste contre ces navires.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Comité international pour briser le blocus de la bande de Gaza a annoncé que la Flottille de la Liberté transportait une aide humanitaire d'une valeur de plus de 110 000 dollars et avait été attaquée par les militaires sionistes.

Selon ce rapport, le Comité a souligné que cette aide comprenait des médicaments, des respirateurs pour les hôpitaux de la bande de Gaza et des denrées alimentaires.

Auparavant, les organisateurs de la « Flottille de la Résilience » (Sumud) avaient également annoncé que le navire Al-Damir, appartenant à la Flottille de la Liberté, avait été attaqué par un hélicoptère militaire du régime sioniste.

Selon ce rapport, au moins 93 médecins, journalistes et activistes se trouvent à bord de ce navire.

