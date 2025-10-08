La Flottille de la Liberté transporte une aide humanitaire d'une valeur de 110 000 dollars

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Comité international pour briser le blocus de la bande de Gaza a annoncé que la Flottille de la Liberté transportait une aide humanitaire d'une valeur de plus de 110 000 dollars et avait été attaquée par les militaires sionistes.

Selon ce rapport, le Comité a souligné que cette aide comprenait des médicaments, des respirateurs pour les hôpitaux de la bande de Gaza et des denrées alimentaires.

Auparavant, les organisateurs de la « Flottille de la Résilience » (Sumud) avaient également annoncé que le navire Al-Damir, appartenant à la Flottille de la Liberté, avait été attaqué par un hélicoptère militaire du régime sioniste.

Selon ce rapport, au moins 93 médecins, journalistes et activistes se trouvent à bord de ce navire.