Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse Shahab, le journal en hébreu Haaretz a déclaré que le régime sioniste, après deux ans de guerre à Gaza menée sans objectifs précis, est plongé dans l'isolement et se trouve en état d'agonie.

Sans mentionner les agressions répétées du régime sioniste contre le peuple palestinien et la mosquée Al-Aqsa qui ont provoqué la colère publique et conduit à l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », le journal a affirmé que l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a été la plus grande brèche de sécurité dans l'histoire du régime sioniste, alors que Tel-Aviv poursuit le génocide des Palestiniens dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Selon le journal, Netanyahou est le principal responsable de cette catastrophe, alors qu'il n'a ni assumé la responsabilité ni présenté d'excuses.

Selon ce rapport, après deux ans de guerre à Gaza, il n'y a ni objectif ni succès, les prisonniers israéliens sont toujours à Gaza et le régime sioniste est plongé dans l'isolement diplomatique, économique et moral.

Haaretz a ajouté que les Sionistes ont peur de voyager à l'étranger et que les institutions du cabinet et son tissu social sont à des stades avancés d'effondrement.

Le rapport, soulignant que le destin d'Israël est lié aux désirs du président américain Donald Trump, a exprimé qu'Israël est un pays mourant et que le cabinet actuel est devenu un symbole de corruption et d'effondrement.