Réaction d'Erdoğan à la réponse du Hamas au plan Trump

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré aujourd'hui, samedi, dans un discours : "Nous saluons la réponse du Hamas au plan Trump (le président américain), qui a démontré la volonté de ce mouvement pour la paix."

Le président turc a poursuivi : "Les militants de la Flotte mondiale de Soumoud (Résilience) arriveront à l'aéroport d'Istanbul dans environ une heure. Nous soulignons que la Turquie se tiendra aux côtés des Palestiniens dans la bande de Gaza. Israël doit arrêter ses attaques à Gaza."

Recep Tayyip Erdoğan a ajouté : "La paix à Gaza est possible à condition que toutes les parties assument leurs responsabilités."

Erdoğan a noté : "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour qu'aucune personne innocente ne soit tuée et que le sourire s'affiche sur le visage des enfants de Gaza. Si toutes les parties agissent avec responsabilité, il est possible d'arrêter l'effusion de sang et d'établir la paix. La question de Gaza a été au centre de mes appels téléphoniques avec Trump et nous saluons la réponse du Hamas."

Ce responsable turc avait précédemment déclaré à ce sujet : "La réponse du Hamas au plan de cessez-le-feu à Gaza est une étape constructive et importante vers la réalisation d'une paix durable. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'Israël arrête immédiatement toutes ses attaques et s'engage dans le plan de cessez-le-feu. Toutes les mesures pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza et réaliser une paix permanente doivent être prises sans délai."