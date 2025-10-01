  1. Accueil
Royaume‑Uni: envois accélérés d’armes et de munitions au régime sioniste malgré dénonciations et suspension partielle des licences

1 octobre 2025 - 22:54
Code d'info: 1733831
Selon des médias et ONG, Londres a intensifié les expéditions d’armements vers le régime sioniste en plein conflit à Gaza, qualifié de génocide par de nombreuses voix, et ce malgré les critiques et l’annonce d’une suspension partielle de licences d’exportation.

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Des sources médiatiques et associatives affirment que le Royaume‑Uni accélère l’acheminement d’armes et de munitions au régime sioniste, notamment via des contrats déjà autorisés, bien que certaines licences aient été suspendues partiellement.

Des députés et organisations de défense des droits humains dénoncent ces transferts, invoquant les obligations internationales de Londres et les risques de complicité dans des crimes internationaux. La Cour internationale de Justice a, de son côté, reconnu un risque plausible de génocide et ordonné des mesures conservatoires pour protéger les Palestiniens de Gaza.

Le gouvernement britannique soutient appliquer un contrôle « rigoureux » des exportations et réaffirme le principe de « légitime défense » du régime sioniste, sans dévoiler publiquement le détail des matériels expédiés.

La République islamique d’Iran condamne la poursuite des livraisons d’armes à l’agresseur et appelle à l’arrêt immédiat de tout transfert susceptible de faciliter des violations graves du droit international humanitaire.

Fin/229

