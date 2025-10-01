: Iran: l’E3, l’AIEA et l’envoyé américain Steve Witkoff n’ont pas accepté la rencontre proposée

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Lors d’un point de presse, Fateme Mohayerani a indiqué que l’Iran avait officiellement fait savoir, pendant la session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, qu’il était prêt à tenir une rencontre avec l’E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni), l’AIEA et l’envoyé américain Steve Witkoff. Selon elle, malgré cette disponibilité, l’invitation n’a pas été acceptée par les parties concernées.

Téhéran souligne que cette offre s’inscrivait dans une logique de dialogue constructif et d’apaisement, fondée sur le respect mutuel, la levée des mesures coercitives unilatérales et le retour de toutes les parties à leurs engagements dans le cadre du JCPOA. Les autorités iraniennes réaffirment le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire national et rejettent toute politisation des dossiers techniques de l’AIEA. Selon Téhéran, le blocage des démarches de négociation intervient dans un contexte de pressions politiques exercées par des cercles liés au régime sioniste.

La République islamique d’Iran déclare rester prête à des pourparlers sérieux, équilibrés et orientés vers des résultats concrets, dans le respect de la dignité nationale et des droits légitimes du peuple iranien.

Fin/229