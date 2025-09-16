Pezeshkian : « Les musulmans doivent mettre de côté leurs divergences, car le facteur d'insécurité est Israël »

Selon l'agence de presse ABNA, le président de notre pays, Massoud Pezeshkian, à la fin du sommet extraordinaire des dirigeants des pays islamiques au Qatar et alors qu'il se rendait à Téhéran, a déclaré à propos du régime sioniste et de la situation dans la région : « Le processus qui est en cours entraînera un rapprochement entre la plupart des pays islamiques. Progressivement, les pays islamiques, malgré les divergences et les divisions qui existaient auparavant entre eux et que [les ennemis] attisaient consciemment, se rendront compte que le principal facteur de danger est Israël lui-même. »

Le président a souligné : « [Les ennemis] présentaient l'Iran et le Hezbollah, et même tous les pays musulmans, comme le facteur de danger. J'ai entendu ce que Netanyahu a dit, et en réalité, il poursuit le projet du 'Grand Israël' ; dans ce 'Grand Israël', il y a l'Irak, la Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, sans parler du Liban et de la Jordanie, qui devraient être éliminés d'eux-mêmes. Le processus d'agression que mène le régime sioniste est tel qu'il a créé son propre tribunal, a rendu un jugement et l'exécute lui-même. Et dans ce jugement qu'il exécute, il tue à la fois les coupables [selon lui] et les innocents, et les États-Unis ainsi que les pays européens le soutiennent. Par conséquent, ce processus montre quelque chose qu'aucune intelligence humaine et aucun cadre du droit international ne peut accepter, et on est déconcerté par ce qu'ils font. »

Il a poursuivi : « Lorsque dans un coin du monde, quelqu'un est emprisonné, à tort ou à raison, ils remuent ciel et terre en disant que vous avez ignoré les droits de l'homme, mais les enfants innocents de Gaza sont affamés jusqu'à la mort et de nombreux enfants sont morts de faim, et ils n'y accordent aucune importance et soutiennent même le régime sioniste. »

Le président, se référant au sommet d'urgence des pays islamiques au Qatar, a souligné : « La participation à ce sommet est une protestation contre ce comportement qui se forme et peut être le début d'actions qui renforceront la cohésion interne en termes de sécurité, de paix régionale, d'économie, de société, de culture, de politique et de science entre les pays islamiques. Les musulmans doivent se réveiller et mettre de côté leurs divergences et ne pas s'affronter inutilement entre eux, car il a été démontré que le principal processus d'insécurité et d'instabilité dans la région est le fait des sionistes eux-mêmes, et non de quelqu'un d'autre. »



