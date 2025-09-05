Emprisonner des équipages humanitaires? La Flottille globale Sumud dénonce une violation flagrante du droit international humanitaire

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, la Flottille globale Sumud a fermement condamné la menace récente d’Israël d’incarcérer les membres de ses équipages, estimant qu’une telle mesure constituerait une violation claire du droit international humanitaire et des Conventions de Genève.

L’organisation souligne que ses activités sont strictement humanitaires et conformes au droit de la mer, avec pour objectif la protection des civils et l’acheminement d’aide vitale. Elle appelle les Nations unies, l’Organisation maritime internationale (OMI) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité des navires et prévenir toute atteinte aux missions humanitaires.

Insistant sur le respect de la souveraineté des nations, des principes humanitaires et du droit international, la Flottille dénonce toute menace et mesure coercitive de nature à entraver l’accès à l’aide et à porter atteinte aux droits fondamentaux des civils.

Des informations complémentaires seront communiquées par l’organisation en temps utile.

Fin/229