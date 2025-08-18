  1. Accueil
Sanctuaire de l’Imam Reza : trois grandes cérémonies de deuil prévues dans les derniers jours de Safar

18 août 2025 - 10:15
Code d'info: 1717828
Le sanctuaire de l’Imam Reza, à Mashhad, accueillera trois grandes cérémonies de deuil au cours des derniers jours du mois islamique de Safar, attirant des milliers de pèlerins venus de différentes régions du pays et de l’étranger. Ces cérémonies visent à commémorer le martyre de l’Imam Hussein (paix sur lui) et à renforcer la spiritualité et la piété des participants.

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon les autorités religieuses, chaque cérémonie comprendra des prêches, des lectures de lamentations et des rassemblements de fidèles, mettant l’accent sur les leçons de patience, de sacrifice et de justice que l’Imam Hussein a incarnées. Les responsables du sanctuaire ont également annoncé des mesures logistiques et de sécurité pour accueillir les pèlerins dans des conditions sûres et confortables.

Ces événements religieux renforcent les liens spirituels entre les fidèles et mettent en avant l’importance des rituels de deuil dans la tradition chiite, tout en soulignant le rôle central du sanctuaire de l’Imam Reza comme pôle de rassemblement religieux et culturel majeur en Iran.

Les participants et organisateurs insistent sur la continuité de ces cérémonies malgré les défis logistiques, soulignant que la commémoration des martyrs de l’Ahl al-Bayt contribue à renforcer la conscience religieuse et la solidarité parmi les musulmans.

