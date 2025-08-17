New York : des milliers de manifestants dénoncent la famine à Gaza et la complicité des États-Unis avec le régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les participants ont accusé les autorités américaines d’être coresponsables du siège inhumain imposé aux habitants de Gaza, où des centaines de milliers de civils, notamment des femmes et des enfants, sont privés de nourriture, d’eau potable et de médicaments. Plusieurs associations de défense des droits humains ont averti que la poursuite du blocus constitue un acte de génocide et une violation flagrante du droit international.

Des pancartes portant les messages « Stop au génocide », « Gaza a faim » et « Pas avec nos impôts » ont été brandies par les manifestants, soulignant le rejet grandissant de la politique américaine au sein même de la société civile des États-Unis.

Selon les observateurs, ces mobilisations traduisent un profond malaise dans l’opinion publique américaine, de plus en plus choquée par les crimes du régime sioniste et par l’implication de Washington. Elles reflètent aussi l’isolement croissant du régime occupant sur la scène internationale et la montée en puissance du soutien populaire à la cause palestinienne.

