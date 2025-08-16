Mexique : un grand rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les participants ont dénoncé fermement les agressions répétées et les violations des droits humains commises par le régime occupant en Palestine, en particulier à Gaza et en Cisjordanie. Lors des discours et ateliers, les intervenants ont souligné l’importance de la mobilisation internationale pour soutenir la résistance palestinienne et faire pression sur le régime sioniste afin de respecter le droit international.

L’événement a également mis en avant des initiatives culturelles et éducatives, des campagnes de sensibilisation et des actions concrètes pour renforcer la solidarité avec les Palestiniens. Les organisateurs ont appelé la communauté internationale et les gouvernements du monde entier à condamner sans équivoque les crimes du régime sioniste et à reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien à sa terre et à sa souveraineté.

Selon les analystes, ce rassemblement reflète la croissance du mouvement de soutien mondial à la cause palestinienne et la conscience croissante de l’opinion publique face aux ambitions expansionnistes et aux violations systématiques du régime sioniste.

